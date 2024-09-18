ИИ-бум поднимет спрос на медь почти в 2 раза, что усилит глобальный дефицит

Финансовый директор BHP Вандита Пант рассказала Financial Times, что центры обработки данных искусственного интеллекта, которые в настоящее время потребляют менее 1% мировой меди, по прогнозам, составят от 6 до 7% от общего спроса к 2050 году. Такой рост обусловлен потребностью в обширной энергетической инфраструктуре.

Нехватка меди уже сказывается на отраслях промышленности, зависящих от нее, от строительства до машиностроения, а мировые запасы достигли самого низкого уровня с 2008 года. Несмотря на недавнее падение цен до 9 207 долларов за тонну из-за замедления темпов роста экономики Китая, аналитики ожидают, что цены могут взлететь до 15 000−40 000 долларов за тонну, поскольку разрыв между спросом и предложением увеличивается.