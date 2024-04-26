SK Hynix является ключевым поставщиком памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимой для ИИ-решений Nvidia. Штабелированная конструкция HBM обеспечивает высокую скорость, необходимую для обработки данных ИИ. Растущая популярность сервисов ИИ, таких как ChatGPT, стимулирует потребность в мощных серверах, оснащенных этими чипами памяти.

Эта тенденция не ограничивается SK Hynix. Их конкурент, компания Samsung, также ожидает резкого роста прибыли на 900% в том же квартале, что указывает на общий «бум» спроса на чипы памяти. SK Hynix отмечает рост продаж серверных продуктов с искусственным интеллектом и возрождение бизнеса NAND благодаря высокому спросу на встраиваемые SSD премиум-класса.

В будущем SK Hynix планирует укрепить свои позиции на рынке искусственного интеллекта за счет привлечения новых клиентов для своей недавно выпущенной памяти HBM3E и сосредоточения внимания на высококлассных продуктах DRAM, ориентированных на серверы, таких как DDR5.