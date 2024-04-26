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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 02:15
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ИИ-бум увеличил выручку конкурента Samsung — SK Hynix — на 144%

И не только
Южнокорейский гигант по производству памяти SK Hynix сообщает о «возрождении», чему способствует рост спроса на микросхемы памяти в приложениях искусственного интеллекта. Компания объявила об увеличении операционной прибыли на 288% в первом квартале, что превзошло ожидания аналитиков. Выручка также выросла на 144%.
ИИ-бум увеличил выручку конкурента Samsung — SK Hynix — на 144%
© Ferra

SK Hynix является ключевым поставщиком памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимой для ИИ-решений Nvidia. Штабелированная конструкция HBM обеспечивает высокую скорость, необходимую для обработки данных ИИ. Растущая популярность сервисов ИИ, таких как ChatGPT, стимулирует потребность в мощных серверах, оснащенных этими чипами памяти.

Эта тенденция не ограничивается SK Hynix. Их конкурент, компания Samsung, также ожидает резкого роста прибыли на 900% в том же квартале, что указывает на общий «бум» спроса на чипы памяти. SK Hynix отмечает рост продаж серверных продуктов с искусственным интеллектом и возрождение бизнеса NAND благодаря высокому спросу на встраиваемые SSD премиум-класса.

В будущем SK Hynix планирует укрепить свои позиции на рынке искусственного интеллекта за счет привлечения новых клиентов для своей недавно выпущенной памяти HBM3E и сосредоточения внимания на высококлассных продуктах DRAM, ориентированных на серверы, таких как DDR5.