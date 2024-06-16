В случае избрания Миллер обещает выступать в роли "мясной марионетки" VIC, помогая ему принимать решения без вмешательства.

Однако кандидатура VIC сталкивается с серьезными препятствиями. Госсекретарь штата Вайоминг Чак Грей утверждает, что кандидатами в мэры могут быть только "реальные лица". Кроме того, OpenAI выступает против политической кампании бота, ссылаясь на нарушения политики. Миллер, не теряя надежды, планирует при необходимости перевести VIC на стороннюю модель.

Несмотря на разногласия, VIC представляет себе будущее, в котором ИИ и человек будут сосуществовать, предлагая быстрый анализ информации и беспристрастное формирование политики.