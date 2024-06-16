Опубликовано 16 июня 2024, 18:57
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ИИ чат-бот может стать мэром в США: хотят добавить в бюллетеньVIC стремится к политической власти в Шайенне
ИИ-чатбот под названием VIC (Virtually Integrated Citizen) претендует на место в бюллетене для голосования на выборах мэра города Шайенн, штат Вайоминг. Созданный работником местной библиотеки Виктором Миллером на базе OpenAI GPT-4, VIC призван решать вопросы городского управления, опираясь на "данные и беспристрастность".
В случае избрания Миллер обещает выступать в роли "мясной марионетки" VIC, помогая ему принимать решения без вмешательства.
Однако кандидатура VIC сталкивается с серьезными препятствиями. Госсекретарь штата Вайоминг Чак Грей утверждает, что кандидатами в мэры могут быть только "реальные лица". Кроме того, OpenAI выступает против политической кампании бота, ссылаясь на нарушения политики. Миллер, не теряя надежды, планирует при необходимости перевести VIC на стороннюю модель.
Несмотря на разногласия, VIC представляет себе будущее, в котором ИИ и человек будут сосуществовать, предлагая быстрый анализ информации и беспристрастное формирование политики.