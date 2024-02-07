Этот чатбот, получивший меткое название «8kun AI», стремится встать в один ряд с такими ИИ-помощниками, как ChatGPT, но результаты его работы не впечатляют. В настоящее время он находится в стадии закрытого бета-тестирования, остальным же остается любоваться его бессмысленными результатами с помощью скриншотов.

В чем же проблема? Хотя разработчики утверждают, что он «учится» на материалах 8kun и книгах, находящихся в открытом доступе, результаты дико отклоняются от курса. Спросите его: «Кто победит в драке, Говард Дак или Бэтмен?» — и получите бессмысленную тираду о UFC. Спросите о его мечтах, и вы получите юридический жаргон. Даже вопросы о фактах ведут в причудливые кроличьи норы: в убийстве Кеннеди обвиняют вымышленного «агента ЦРУ» по имени «Роберт Кеннеди-младший».

Даже разработчик, Джим Уоткинс, признает ее ограниченность, советуя не обращаться к ней за медицинскими или какими-либо серьезными советами. Да и, честно говоря, кто бы стал это делать, учитывая его склонность к воспроизведению случайных фрагментов текста, включая стенограммы левых новостных программ.

Хотя намерение подражать тренду чатботов с искусственным интеллектом, возможно, и было, исполнение 8kun выглядит уморительно плоским. Это служит напоминанием о том, что не все нуждается в искусственном интеллекте, особенно если исходный материал в лучшем случае сомнителен.