Наука и технологии
21:17, 15 декабря 2023
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ИИ-чатботы в школах: всплеска нарушений не наблюдается, несмотря на рост числа инструментов

Их просто не замечают

Недавнее исследование Стэнфордского университета развеивает опасения, что распространение чат-ботов с искусственным интеллектом приводит к всплеску списывания в школе. Опросы, проведенные в более чем 40 средних школах США, показали, что уровень списывания остается на уровне 60−70%, что соответствует показателям предыдущих лет.

ИИ-чатботы в школах: всплеска нарушений не наблюдается, несмотря на рост числа инструментов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование опровергает широко распространенную панику о том, что модели AI, такие как ChatGPT от OpenAI, будут способствовать повсеместному распространению нечестности. Дениз Поуп, старший преподаватель Стэнфордской высшей школы образования, подчеркнула: «Мы просто не видим изменений в данных».

Несмотря на первоначальный ажиотаж вокруг использования искусственных интеллектов в учебных аудиториях, исследование Стэнфорда, а также недавний отчет Pew Research Center опровергают мнение о том, что чат-боты кардинально нарушат образовательный ландшафт.

Источник:NYTimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#школа
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#обучение
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#исследование
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