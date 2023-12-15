ИИ-чатботы в школах: всплеска нарушений не наблюдается, несмотря на рост числа инструментов

Исследование опровергает широко распространенную панику о том, что модели AI, такие как ChatGPT от OpenAI, будут способствовать повсеместному распространению нечестности. Дениз Поуп, старший преподаватель Стэнфордской высшей школы образования, подчеркнула: «Мы просто не видим изменений в данных».

Несмотря на первоначальный ажиотаж вокруг использования искусственных интеллектов в учебных аудиториях, исследование Стэнфорда, а также недавний отчет Pew Research Center опровергают мнение о том, что чат-боты кардинально нарушат образовательный ландшафт.