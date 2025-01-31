ИИ дадут на работы авторские права в США при «достаточном» участии человека

Это решение может оказать большое влияние на такие отрасли, как Голливуд и музыка, где инструменты искусственного интеллекта становятся все более распространенными, считают эксперты. Бюро по авторским правам, которое ежегодно обрабатывает около полумиллиона заявок, было предложено регистрировать больше произведений, созданных искусственным интеллектом.

В новом отчете объясняется, что, хотя ИИ может помочь в процессе создания произведения, ключевым фактором для защиты авторских прав является «человеческое творчество». Если художник вносит свой творческий вклад, например, изменяет или аранжирует сгенерированную ИИ работу, она может быть защищена авторским правом.

Однако ведомство не будет предоставлять авторские права на полностью сгенерированный ИИ контент. Простое использование такого инструмента ИИ, как чатбот или генератор изображений, без значительного участия человека не будет претендовать на защиту авторских прав.