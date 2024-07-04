ИИ доверили поиск ответов на давние астрофизические вопросы

Эта продвинутая программа, обученная на смоделированных данных, нацелена на выявление плазмоидов - небольших плазменных сгустков - в магнитосфере Земли. Эти плазмоиды очень важны для изучения магнитного пересоединения - процесса, который может нарушить работу спутников и электрических сетей.

Кендра Бергстедт, аспирантка из Принстона, подчеркнула важность использования машинного обучения для обнаружения плазмоидов. Обучив искусственный интеллект на заведомо несовершенных данных, исследователи добились того, что он может распознавать различные плазменные сигнатуры, что делает его более эффективным в реальных условиях.

В ближайшее время программа проанализирует данные миссии NASA Magnetospheric Multiscale (MMS).