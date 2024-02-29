ИИ, дроны, камеры: раскрыт «арсенал» мэра Сан-Франциско против преступности

Опубликовано 29 февраля 2024, 21:47
1 мин.
ИИ, дроны, камеры: раскрыт «арсенал» мэра Сан-Франциско против преступностиЭто вызвало опасения по поводу конфиденциальности
На следующей неделе в Сан-Франциско пройдет голосование по противоречивому предложению, которое предоставит полиции новые полномочия по использованию камер наблюдения, дронов и системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это предложение, выдвинутое мэром Лондон Брид, направлено на решение проблемы «уличной преступности и употребления наркотиков в городе», но оно вызвало ожесточенные споры о неприкосновенности частной жизни и возможности злоупотребления.
Хотя Сан-Франциско известен своей «прогрессивной» позицией и стал первым крупным городом США, запретившим распознавание лиц в 2019 году, мэр Брид, которой предстоит переизбираться в ноябре, отстаивает меры предосторожности и подчеркивает повсеместное распространение технологий в повседневной жизни. «Люди беспокоятся о правах на частную жизнь», — признает она, — «но технологии окружают нас повсюду. Они придут, хотим мы этого или нет».
Однако противники, в том числе Американский союз гражданских свобод, выражают глубокую озабоченность. Они говорят о непропорциональном воздействии на маргинальные слои населения, о возможности неправомерных арестов из-за погрешностей в технологии распознавания лиц и о необходимости более строгого надзора.