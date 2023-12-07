Наука и технологии
14:36, 07 декабря 2023
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ИИ Gemini от Google обошел GPT-4 и даже человека в новых тестах

Инструмент получил крупное обновление

Приготовьтесь к встрече с будущим: Google представила обновление Gemini, который выходит за рамки GPT-4. Получив впечатляющий результат 90,0% в тесте MMLU, Gemini стал первой моделью, которая превзошла экспертов-людей, продемонстрировав свое мастерство в математике, физике, истории, праве, медицине и этике.

ИИ Gemini от Google обошел GPT-4 и даже человека в новых тестах

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Настоящая магия Gemini заключается в ее мультимодальных возможностях: она прекрасно понимает изображения, видео, аудио, код и текст. Представьте себе мир, в котором ваш ИИ-ассистент, начиная с телефонов Pixel, не только понимает ваши команды, но и интерпретирует визуальные и слуховые нюансы, обеспечивая целостный опыт.

Gemini отлично справляется с программированием на Python, Java, C++ и Go. На соревнованиях по программированию он превзошел 87 % участников, что намекает на его потенциал в разработке ПО.

Gemini Ultra выйдет на рынок в следующем году, Gemini Nano уже доступен на смартфонах Pixel 8 Pro, а Gemini Pro можно получить бесплатно через Google Bard.

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