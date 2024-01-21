ИИ-гендиректор уже больше реальность, чем фантазия

Утверждение Сулеймана вызвало как волнение, так и беспокойство. Одни видят будущее, в котором предприниматели, использующие ИИ, будут стимулировать инновации и экономический рост, в то время как другие беспокоятся о потенциальном вытеснении человеческих работников. Сам Сулейман признает, что ИИ-руководители могут стать причиной потенциальных потрясений, но считает, что важно принять возможности ИИ и использовать его потенциал для прогресса.

Станут ли руководители ИИ реальностью, еще предстоит выяснить, но предсказание Сулеймана, несомненно, вызвало дискуссию о будущем работы и роли ИИ в обществе. Поскольку ИИ продолжает развиваться, крайне важно учитывать этические последствия его разработки и использования, чтобы убедиться, что ИИ используется на благо человечества, а не для вытеснения или эксплуатации человеческого труда.