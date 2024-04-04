ИИ-генератор изображений Meta* не смог нарисовать пары разных рас

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:53
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ИИ-генератор изображений Meta* не смог нарисовать пары разных расИспытывает трудности с представлением разнообразия
ИИ-генератор изображений компании Meta* подвергся критике за неспособность точно изобразить пары разных рас. Несмотря на точные и явные запросы, инструмент постоянно генерирует изображения, на которых изображены люди одной расы.
Отчеты The Verge и Engadget показывают, что ИИ Meta* не справляется с такими базовыми запросами, как «мужчина-азиат и его европейский друг», и часто изображает пары одной национальности. Даже при запросах о разнообразных группах появляются преимущественно белые лица.
Предвзятость ИИ выходит за рамки расовой принадлежности: он склонен старить мужчин-азиатов, а женщин-азиаток изображать моложе. Кроме того, генератор иногда добавляет культурно-специфические наряды без запроса от пользователя.
Meta* пока не ответила на просьбы прокомментировать эту ситуацию.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена