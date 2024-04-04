Отчеты The Verge и Engadget показывают, что ИИ Meta* не справляется с такими базовыми запросами, как «мужчина-азиат и его европейский друг», и часто изображает пары одной национальности. Даже при запросах о разнообразных группах появляются преимущественно белые лица.

Предвзятость ИИ выходит за рамки расовой принадлежности: он склонен старить мужчин-азиатов, а женщин-азиаток изображать моложе. Кроме того, генератор иногда добавляет культурно-специфические наряды без запроса от пользователя.

Meta* пока не ответила на просьбы прокомментировать эту ситуацию.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена