ИИ-генератор видео от OpenAI раскритиковали: дезинформационный ужас

Способность Sora генерировать высококачественные реалистичные видеоролики на основе простых текстовых запросов открывает леденящие душу возможности. Злоумышленники могут использовать эту возможность в неблаговидных целях, создавая убедительную политическую пропаганду, дипфейки или даже мошеннический контент.

Сама OpenAI признает, что ее творения могут генерировать «терабайты цифрового мусора». Огромный объем контента, созданного ИИ, может перегрузить зрителей, и им будет все труднее отличать правду от вымысла в сети.

Сделает ли Sora создателей видео устаревшими? В то время как одни выражают беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, другие видят в ней потенциальный инструмент для демократизации создания видео, позволяющий любому человеку воплотить свои идеи в жизнь.

В статье Gizmodo при этом критикуется видимое безразличие корпораций к опасности таких технологий для общества, ставящее во главу угла прибыльность, а не ответственное развитие и потенциальный вред.