ИИ-гонка только набирает обороты: Google анонсировала PaLM 2, свой ответ ChatGPT-4

PaLM 2 предлагает возможности рассуждения, генерации кода и многоязычного перевода. Генеральный директор Google Сундар Пичаи подчеркнул, что PaLM 2 доступна в четырех размерах: Gecko, Otter, Bison и Unicorn, причем Gecko - самый маленький и подходит для мобильных устройств.

Хотя в техническом отчете Google о PaLM 2 говорится о его превосходстве над GPT-4 в некоторых задачах, оценка, проведенная профессором Итаном Молликом, показывает, что PaLM 2 может оказаться неэффективнее в неформальных языковых тестах по сравнению с GPT-4 и Bing.

PaLM 2 ранее был внутренним продуктом Google Research, но в марте тестерам был предоставлен ограниченный доступ к API. Первая версия PaLM могла похвастаться впечатляющими 540 миллиардами параметров, превзойдя 175 миллиардов параметров GPT-3 от OpenAI. Однако Google не раскрыл точное количество параметров для PaLM 2.