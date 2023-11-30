ИИ Google DeepMind нашел 2,2 млн материалов, способных изменить мир

Среди них 52 000 слоистых соединений, похожих на графен, которые могут произвести революцию в электронике, и 528 литий-ионных проводников, которые могут стать суперзарядом для аккумуляторных батарей.

Что действительно меняет игру? В прогнозах GNoME 380 000 материалов отмечены как наиболее стабильные, что позволяет исследователям экономить время и ресурсы. Google щедро делится этой сокровищницей с Next Gen Materials Project, открывая шлюзы для волны новых открытий.