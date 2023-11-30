ИИ Google DeepMind нашел 2,2 млн материалов, способных изменить мир

12:49, 30 ноября 2023
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ИИ Google DeepMind нашел 2,2 млн материалов, способных изменить мирТак чем они все же полезны
ИИ DeepMind от Google «перенес» нас в будущее технологий благодаря своему инструменту GNoME, пишут СМИ. Этот ИИ «взломал код» стабильных неорганических кристаллов, обнаружив 2,2 миллиона ранее неизвестных материалов с преобразующим потенциалом.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Среди них 52 000 слоистых соединений, похожих на графен, которые могут произвести революцию в электронике, и 528 литий-ионных проводников, которые могут стать суперзарядом для аккумуляторных батарей.
Что действительно меняет игру? В прогнозах GNoME 380 000 материалов отмечены как наиболее стабильные, что позволяет исследователям экономить время и ресурсы. Google щедро делится этой сокровищницей с Next Gen Materials Project, открывая шлюзы для волны новых открытий.
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