ИИ Google DeepMind решил старую математическую проблему

В отличие от предыдущих моделей, которые были нацелены на решение конкретных задач, FunSearch объединяет большую языковую модель под названием Codey с другими системами, чтобы предлагать, оценивать и уточнять решения.

Исследователи задали задачу на языке Python, опустив строки, определяющие подход к решению, а FunSearch заполнил пробелы, предложив код для решения задачи. Перебрав миллионы предложений, FunSearch успешно нашел правильное решение сложной математической задачи. Кроме того, инструмент продемонстрировал свою универсальность, решив проблему упаковки контейнеров, которая является важной задачей в области информатики, и найдя решение быстрее, чем методы, разработанные человеком.

Этот прорыв доказывает, что большие языковые модели при правильном управлении могут не только генерировать текст, но и активно участвовать в решении сложных математических задач.