ИИ Google «добился» серебряной медали международной олимпиады по математике

AlphaProof и AlphaGeometry 2 решали задачи по алгебре, теории чисел и геометрии. Модели набрали 28 из 42 баллов, всё же не дотянув до золотой медали. Несмотря на эти достижения, известный математик сэр Тимоти Гауэрс указал на некоторые ограничения.

Он отметил, что ИИ потребовалось значительно больше времени, чем людям, и что первоначальный перевод задач на формальный язык был выполнен вручную. Гауэрс считает, что ИИ может стать ценным исследовательским инструментом, хотя и полагает, что он еще не достиг того уровня, когда сможет заменить математиков-людей или решить «Задачи тысячелетия».