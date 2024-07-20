ИИ Google Gemini займет «видное место» в трансляции Олимпийских игр в Париже

Во время трансляции будут показаны 3D-виды с Google Maps с «погружением» в знаковые олимпийские объекты, такие как Версальский дворец, стадион «Ролан Гаррос» и Центр водных видов спорта. Эти «фотореалистичные модели» предоставят зрителям подробное визуальное представление о местах, где разворачивается действие, пишут СМИ.

Кроме того, ИИ-функции, такие как резюмирование Google Search AI, будут использоваться комментаторами для предоставления ответов на вопросы, связанные с Олимпиадой, в режиме реального времени.