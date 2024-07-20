ИИ Google Gemini займет «видное место» в трансляции Олимпийских игр в Париже

Опубликовано 20 июля 2024, 08:15
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ИИ Google Gemini займет «видное место» в трансляции Олимпийских игр в ПарижеЧто ожидать
26 июля стартуют Олимпийские игры 2024 года в Париже, и благодаря новому партнерству между NBCUniversal и Google зрители увидят, как искусственный интеллект Gemini будет активно использоваться в трансляции. Технологии Google будут находиться в центре внимания на протяжении всего мероприятия.
Во время трансляции будут показаны 3D-виды с Google Maps с «погружением» в знаковые олимпийские объекты, такие как Версальский дворец, стадион «Ролан Гаррос» и Центр водных видов спорта. Эти «фотореалистичные модели» предоставят зрителям подробное визуальное представление о местах, где разворачивается действие, пишут СМИ.
Кроме того, ИИ-функции, такие как резюмирование Google Search AI, будут использоваться комментаторами для предоставления ответов на вопросы, связанные с Олимпиадой, в режиме реального времени.