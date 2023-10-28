ИИ Google теперь можно «заткнуть» на полуслове

Это означает, что пользователи могут получить представление об ответе еще в процессе его создания. Если ответы в реальном времени нежелательны, пользователи могут легко переключаться между опциями «Отвечать в реальном времени» и «Отвечать по завершении».

Кроме того, у пользователей таким образом появилась возможность остановить Bard на середине фразы, если им не нравится генерируемый ответ. Кнопка появляется, когда Bard начинает генерировать ответ, что позволяет набрать другой вопрос или сгенерировать ответ, не дожидаясь полного ответа. Bard также предоставляет альтернативные варианты ответов с помощью кнопки «Просмотреть другие черновики».