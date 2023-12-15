ИИ изменил прогнозы погоды технологией точного картирования осадков

ИИ изменил прогнозы погоды технологией точного картирования осадковМожет теперь они будут правдивы
Исследователи из Технологического института Карлсруэ представили новейший метод искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий значительно повысить точность полей осадков, генерируемых глобальными климатическими моделями.
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Используя генеративную нейронную сеть под названием GAN, команда улучшила пространственное разрешение полей осадков с 32 до двух километров и временное разрешение с одного часа до десяти минут.
Этот прорыв позволяет с высокой точностью составлять карты осадков, что крайне важно для прогнозирования экстремальных погодных явлений, таких как наводнения. Традиционные глобальные климатические модели испытывают трудности с изменчивостью, что затрудняет точное прогнозирование местных осадков.
Новый подход, основанный на искусственном интеллекте и обученный на данных об осадках, полученных с помощью радаров высокого разрешения, превосходит традиционные методы, обеспечивая быстрое получение полей осадков с высоким разрешением.