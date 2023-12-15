ИИ изменил прогнозы погоды технологией точного картирования осадков

Используя генеративную нейронную сеть под названием GAN, команда улучшила пространственное разрешение полей осадков с 32 до двух километров и временное разрешение с одного часа до десяти минут.

Этот прорыв позволяет с высокой точностью составлять карты осадков, что крайне важно для прогнозирования экстремальных погодных явлений, таких как наводнения. Традиционные глобальные климатические модели испытывают трудности с изменчивостью, что затрудняет точное прогнозирование местных осадков.

Новый подход, основанный на искусственном интеллекте и обученный на данных об осадках, полученных с помощью радаров высокого разрешения, превосходит традиционные методы, обеспечивая быстрое получение полей осадков с высоким разрешением.