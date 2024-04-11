ИИ изучил сетчатки глаз в 100 раз быстрее по сравнению с ручным методом

Возглавляемая доктором Джонни Тамом команда использовала искусственный интеллект для устранения критического ограничения в визуализации клеток сетчатки: времени. Традиционные методы требовали кропотливой работы по выделению клеточных особенностей, что значительно удлиняло процесс. Появилась параллельная дискриминаторная генеративная адвербиальная сеть (P-GAN) — алгоритм искусственного интеллекта, обученный на тысячах изображений для выявления и восстановления деталей.

Такие инновации, как адаптивная оптика (АО) в сочетании с оптической когерентной томографией (ОКТ), обещают беспрецедентное понимание структур сетчатки. Подход Тама, основанный на искусственном интеллекте, не только ускоряет получение и обработку изображений, но и повышает их качество, предлагая врачам и исследователям не имеющий аналогов инструмент для раннего выявления заболеваний, в частности возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и других заболеваний сетчатки.

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