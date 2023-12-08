ИИ изучил «скрытые экономики»: от Северной Кореи до глобальных границ

Этот ИИ, о котором подробно рассказывается в журнале Nature Communications, знаменует собой скачок в достижении «глобальных целей устойчивого развития». Уникальный «человеко-машинный совместный подход» исследовательской группы превосходит обычное машинное обучение: эксперты и ИИ совместно оценивают экономические показатели. Последствия этого огромны: от мониторинга бедности и занятости до оперативного реагирования на последствия изменения климата.

По мере того как исходный код становится общедоступным на GitHub, этот инструмент устами создалей обещает преодолеть «разрыв в данных между развитыми и развивающимися странами, прокладывая путь к более справедливому и устойчивому глобальному будущему».