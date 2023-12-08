ИИ изучил «скрытые экономики»: от Северной Кореи до глобальных границ

ИИ изучил «скрытые экономики»: от Северной Кореи до глобальных границВ чем помогли спутниковые снимки
Команда экспертов выпустила технологию на базе ИИ, способную расшифровать экономический ландшафт стран, даже таких труднодоступных, как Северная Корея. Используя потенциал спутниковых снимков, этот инструмент вносит беспрецедентную ясность в невидимые экономические условия стран, где традиционные данные скудны.
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Этот ИИ, о котором подробно рассказывается в журнале Nature Communications, знаменует собой скачок в достижении «глобальных целей устойчивого развития». Уникальный «человеко-машинный совместный подход» исследовательской группы превосходит обычное машинное обучение: эксперты и ИИ совместно оценивают экономические показатели. Последствия этого огромны: от мониторинга бедности и занятости до оперативного реагирования на последствия изменения климата.
По мере того как исходный код становится общедоступным на GitHub, этот инструмент устами создалей обещает преодолеть «разрыв в данных между развитыми и развивающимися странами, прокладывая путь к более справедливому и устойчивому глобальному будущему».