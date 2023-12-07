ИИ-картошечка на вашем столе: McDonald's объединился с Google

ИИ-картошечка на вашем столе: McDonald's объединился с GoogleПока без подробностей
McDonald's объединяется с Google, чтобы к 2024 году задействовать мощь генеративного искусственного интеллекта в тысячах ресторанах. Приготовьтесь к тому, что в будущем ваш фастфуд может получить футуристическое обновление.
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Хотя подробности остаются немного загадочными, партнерство предполагает обновление аппаратного и программного обеспечения, включая обновленные киоски заказа и мобильные приложения. Цель? Оптимизация работы с помощью огромного количества данных, гарантирующая, что ваша любимая картошка фри будет доставлена обжигающе вкусной.
Несмотря на шумиху, в McDonald's упорно скрывают, что искусственный интеллект может заменить людей, подчеркивая, что он лишь «снизит сложность» работы для специальных бригад в ресторанах.
Лишь время покажет, станет ли сотрудничество McDonald's и Google поистине революционным и сделает ваши желания поесть в фастфуде еще более непреодолимыми.