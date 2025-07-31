ИИ-компании Luma и Runway будут зарабатывать на робототехнике и играх

Опубликовано 31 июля 2025, 13:321 мин.
ИИ-компании Luma и Runway будут зарабатывать на робототехнике и играхС помощью ИИ-видео
Стартапы Luma и Runway, которые занимаются созданием видео с помощью искусственного интеллекта, ищут новые способы заработка — не только от киностудий. По информации издания The Information, обе компании начали переговоры с фирмами, работающими в области робототехники и беспилотных автомобилей. Пока неизвестно, с кем именно они общаются.
© Ferra.ru
Такие направления выглядят логичными, особенно для Luma. В начале 2024 года компания заявила, что хочет создавать 3D-модели мира на базе ИИ. Эти модели должны научиться «понимать», как выглядит окружающий мир и как с ним взаимодействовать.
Runway же рассматривает игровую индустрию как ещё один способ заработать. Идея в том, чтобы использовать технологии генерации видео с помощью ИИ в разработке видеоигр.
Представители TechCrunch обратились за комментариями в Luma и Runway, но пока не получили ответа.