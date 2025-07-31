ИИ-компании Luma и Runway будут зарабатывать на робототехнике и играх

Такие направления выглядят логичными, особенно для Luma. В начале 2024 года компания заявила, что хочет создавать 3D-модели мира на базе ИИ. Эти модели должны научиться «понимать», как выглядит окружающий мир и как с ним взаимодействовать.

Runway же рассматривает игровую индустрию как ещё один способ заработать. Идея в том, чтобы использовать технологии генерации видео с помощью ИИ в разработке видеоигр.

Представители TechCrunch обратились за комментариями в Luma и Runway, но пока не получили ответа.