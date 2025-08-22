ИИ-компании стали чаще использовать решения Google, AMD и Intel вместо Nvidia

Опрос Liquid Web среди 252 специалистов по ИИ показал, что почти треть команд использует альтернативные решения — Google TPU, AMD GPU или процессоры Intel — хотя бы для части своих задач. При этом Nvidia остается основным выбором для 68% участников. Главными факторами при выборе GPU остаются знакомство с продуктом и прошлый опыт (43%), цена (35%) и результаты тестов производительности (37%).

Бюджет и доступность оборудования сильно влияют на проекты: 42% команд сокращают масштаб, а 14% вынуждены отменять задачи из-за нехватки или дороговизны железа.

Гибридные решения и облачные сервисы становятся стандартом: более половины участников используют комбинацию локальных и облачных систем, а многие планируют увеличить расходы на облако.

Энергопотребление и охлаждение, однако, остаются проблемой: 45% отмечают важность эффективности, но только 13% оптимизируют её активно.