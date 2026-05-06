ИИ-компания Anthropic вложит $200 млрд в Google

Опубликовано 06 мая 2026, 17:091 мин.
ИИ-компания Anthropic вложит $200 млрд в GoogleВ её облачные технологии
Anthropic планирует потратить около 200 миллиардов долларов на услуги Google Cloud в течение ближайших пяти лет, сообщает The Information со ссылкой на свои источники.
© Anthropic
Такой масштабный контракт может составить более 40% всех будущих доходов, которые Google уже запланировала от облачных клиентов. При этом Google не только предоставляет технологии, но и сама инвестирует в Anthropic (до 40 миллиардов долларов могут составлять вложения).
Кроме того, в апреле Anthropic заключила соглашение с Google и Broadcom на поставку вычислительных мощностей. Речь идёт об ИИ-ускорителях, которые начнут использоваться с 2027 года.