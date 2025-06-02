Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2025, 09:45
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ИИ-компания Hugging Face представила роботов с открытым кодом

HopeJR и Reachy Mini
Hugging Face, известная своей платформой для обмена ИИ-моделями, анонсировала два новых робота с открытым исходным кодом — HopeJR и Reachy Mini. Презентация состоялась 29 мая.
ИИ-компания Hugging Face представила роботов с открытым кодом

© Hugging Face

HopeJR — это гуманоидный робот, разработанный совместно с французской компанией The Robot Studio. Он способен выполнять 66 движений, включая ходьбу, и оснащён манипуляторами, управляемыми через специальные перчатки с чипами, которые повторяют движения человека. Робот может, например, пожимать руку или указывать куда-либо. Его стоимость составит около $ 3000, что делает достаточно доступным. Reachy Mini, созданный на основе технологий Pollen Robotics, приобретённой Hugging Face ранее в этом году, представляет собой компактного робота с выдвижной шеей, напоминающего черепаху. Он предназначен для тестирования ИИ-приложений, например, в задачах взаимодействия с людьми, и будет стоить около $ 250.

Оба робота имеют открытый исходный код, что позволяет разработчикам по всему миру собирать и модифицировать их. Hugging Face, поддерживаемая инвестициями от Nvidia и IBM, уже запустила платформу LeRobot для робототехники. Первые поставки HopeJR и Reachy Mini ожидаются к концу 2025 года, предзаказы открыты.

Источник:siliconangle
Автор:Максим Многословный
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