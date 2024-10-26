ИИ-компания Perplexity заявила, что СМИ ведут «враждебную» политику

Опубликовано 26 октября 2024, 14:151 мин.
ИИ-компания Perplexity заявила, что СМИ ведут «враждебную» политикуВ ответ на иск
Perplexity, занимающаяся ИИ компания публично защитила свои практики, утверждая, что крупные СМИ предпочитают модель поведения, в которой «факты принадлежат корпорациям», в ответ на иск, поданный News Corp, которая обвиняет Perplexity в массовом нарушении авторских прав, утверждая, что стартап без разрешения копировал контент из публикаций таких изданий, как The Wall Street Journal и New York Post.
В блоге Perplexity говорится, что никто не владеет фактами, хотя авторское право может применяться к тому, как эти факты представлены. Компания критикует «враждебную политику» между СМИ и технологическими компаниями как недальновидную и саморазрушительную. Она подчеркивает свои инициативы по разделению доходов с такими изданиями, как Time и Der Spiegel, указывая на «желание сотрудничества, а не конфликта».
В свою очередь, генеральный директор News Corp Роберт Томсон утверждает, что Perplexity занимается «злоупотреблением интеллектуальной собственностью», заявляя, что компания копирует и использует защищенные авторским правом материалы без соответствующей компенсации.