ИИ-компания Perplexity заявила, что СМИ ведут «враждебную» политику

В блоге Perplexity говорится, что никто не владеет фактами, хотя авторское право может применяться к тому, как эти факты представлены. Компания критикует «враждебную политику» между СМИ и технологическими компаниями как недальновидную и саморазрушительную. Она подчеркивает свои инициативы по разделению доходов с такими изданиями, как Time и Der Spiegel, указывая на «желание сотрудничества, а не конфликта».

В свою очередь, генеральный директор News Corp Роберт Томсон утверждает, что Perplexity занимается «злоупотреблением интеллектуальной собственностью», заявляя, что компания копирует и использует защищенные авторским правом материалы без соответствующей компенсации.