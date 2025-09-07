Наука и технологии
Опубликовано 07 сентября 2025, 19:30
1 мин.

ИИ-контора Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд авторам книг

За использование их произведений
Компания по разработке искусственного интеллекта Anthropic согласилась выплатить минимум 1,5 миллиарда долларов для урегулирования иска авторов, которые обвиняли компанию в незаконном использовании их книг для обучения своих моделей ИИ. Если суд одобрит соглашение, это станет крупнейшим в истории США делом о нарушении авторских прав.
© Anthropic

Иск был подан в федеральный суд Калифорнии в прошлом году и касался около 500 000 опубликованных произведений. По условиям соглашения, авторам выплатят по 3 000 долларов за каждую работу. Если список книг превысит 500 000, Anthropic выплатит дополнительные средства по той же ставке.

Авторы утверждали, что Anthropic скачивала книги с пиратских сайтов и использовала их в коммерческих целях. Компания заявляла, что её действия подпадают под «добросовестное использование» (fair use), и в июне суд частично согласился, отметив, что использование для обучения ИИ можно считать трансформацией, но скачивание пиратских копий — нет.

Anthropic подчеркнула, что соглашение закроет все оставшиеся претензии авторов.

