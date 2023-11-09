ИИ Microsoft появится и в Windows 10: что нужно знать

Поскольку Windows 10 по-прежнему используется огромной аудиторией, насчитывающей около 1 млрд ежемесячно активных устройств, Microsoft видит огромные возможности для расширения Copilot.

Это решение также рассматривается как стратегический ход. Цель очевидна: чем больше пользователей сможет охватить Copilot, тем более привлекательным он станет для разработчиков, что позволит закрепить его место в ландшафте ИИ.

Но стоит отметить, что обсуждение вопроса о продлении поддержки Windows 10 после октября 2025 года продолжается, официального решения не принято.