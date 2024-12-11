ИИ-модель научили расшифровывать «язык» РНК растений

Опубликовано 11 декабря 2024, 20:371 мин.
ИИ-модель научили расшифровывать «язык» РНК растенийЧто они говорят
Новая модель искусственного интеллекта под названием PlantRNA-FM способна понимать генетический язык растений. Разработанная исследователями из Центра Джона Иннеса и Эксетерского университета, эта прорывная технология декодирует структуру и последовательности РНК в растениях, подобно тому, как модели ИИ, такие как ChatGPT, понимают человеческий язык.
РНК несет генетическую информацию и играет ключевую роль в регулировании роста растений и реакции на стресс. ИИ-модель была обучена на огромном наборе данных РНК из более чем 1100 видов растений. Она уже сделала точные предсказания о функциях РНК и выявила ключевые структурные паттерны, влияющие на трансляцию генетической информации в белки.
Эта модель может произвести революцию в науке о растениях, помогая исследователям улучшать урожаи и лучше понимать биологию растений. Потенциал ИИ в этой области может привести к прогрессу в разработке генов и развитии сельскохозяйственных культур, решая такие проблемы, как продовольственная безопасность и изменение климата.