ИИ начал осматривать старые карты в поисках скрытых нефтяных и газовых скважин

Эти карты, привязанные к местности и содержащие множество исторических данных, помогают обнаружить забытые скважины с помощью алгоритмов, обученных распознавать признаки скважин.

После выявления потенциальных объектов исследователи проверяют их с помощью спутниковых снимков и полевых работ с использованием магнитометров для обнаружения закопанных обсадных труб скважин. Этот метод уже позволил обнаружить более 1300 незадокументированных скважин в Калифорнии и Оклахоме. 44 проверены.

Эта работа является частью инициативы CATALOG, в рамках которой используются беспилотники, датчики и недорогие инструменты для измерения утечек метана и определения приоритетов при закладке скважин.