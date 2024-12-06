ИИ начал осматривать старые карты в поисках скрытых нефтяных и газовых скважин

Опубликовано 06 декабря 2024, 13:301 мин.
ИИ начал осматривать старые карты в поисках скрытых нефтяных и газовых скважинУдобно и дешево
В США сотни тысяч незадокументированных бесхозных нефтяных и газовых скважин разбросаны по всей стране. Многие из них запечатаны ненадлежащим образом, из-за чего происходит утечка вредных химических веществ. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли выдали ИИ исторические топографические карты.
Эти карты, привязанные к местности и содержащие множество исторических данных, помогают обнаружить забытые скважины с помощью алгоритмов, обученных распознавать признаки скважин.
После выявления потенциальных объектов исследователи проверяют их с помощью спутниковых снимков и полевых работ с использованием магнитометров для обнаружения закопанных обсадных труб скважин. Этот метод уже позволил обнаружить более 1300 незадокументированных скважин в Калифорнии и Оклахоме. 44 проверены.
Эта работа является частью инициативы CATALOG, в рамках которой используются беспилотники, датчики и недорогие инструменты для измерения утечек метана и определения приоритетов при закладке скважин.
Автор:Максим Многословный
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