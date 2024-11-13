ИИ начал выявлять загрязнение в подземных водах, которые попадают вам в чайник

Модель, изначально примененная в Аризоне и Северной Каролине, использует данные за 140 лет для прогнозирования загрязнителей, таких как мышьяк и свинец. К примеру: исследования показали, что только 15−55% мест в США могут быть действительно безопасными.

Модель будет дорабатываться с данными из других регионов США и проходить тестирование в реальных условиях, с целью применения по всему миру.