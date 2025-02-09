ИИ начали использовать в колл-центрах экстренных служб. В чём его преимущества

Многие звонки в службу 911 не являются экстренными, например сообщения о бездомных животных. ИИ может фильтровать такие звонки, позволяя операторам сосредоточиться на неотложных делах. Некоторые колл-центры, например в округах США, уже используют ИИ для управления неэкстренными вызовами.

ИИ также может создавать расшифровки звонков, помогая диспетчерам отслеживать важные детали. Он может анализировать эмоции звонящих, помогая операторам правильно реагировать. Кроме того, ИИ может перепроверять информацию, чтобы сократить объем человеческого фактора, например, отправку сотрудников по неправильному адресу.

Во время крупных чрезвычайных ситуаций ИИ может справиться с внезапными всплесками звонков, гарантируя, что все получат необходимую помощь.