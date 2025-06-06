ИИ нашел ошибки в человеческом анализе свитков Мёртвого моря

До сих пор датировка этих свитков основывалась в основном на почерке — так называемой палеографии, которая во многом субъективна. Новый инструмент под названием Enoch объединяет машинный анализ почерка и радиоуглеродное датирование, чтобы получить более точные результаты.

Свитки были найдены в пещерах возле Кумрана в 1940-х годах и предположительно спрятаны иудейской сектой около 73 года н.э., когда поселение разрушили римляне. Благодаря сухому климату и известняковым пещерам они хорошо сохранились.

ИИ-модель Enoch показала, что многие из этих текстов появились раньше, чем предполагали учёные. Это может изменить представление о развитии древнееврейской письменности и даже дать новые данные о том, когда и кем были написаны книги Библии. Например, фрагменты книг Даниила и Екклезиаста могли быть написаны во II—III вв. еках до н.э., а не позже, как считалось ранее.