ИИ нашли применение в страховой отрасли, и он чувствует себя там отлично

ИИ включает в себя различные технологии, такие как машинное обучение, глубокое обучение и нейронные сети. Эти инструменты позволяют страховщикам анализировать огромные объемы данных, как внутренних, так и внешних, чтобы получить ценные сведения. Такая возможность анализа данных открывает множество преимуществ, включая повышение эффективности, сокращение расходов и оптимизация работы с клиентами.

ИИ упрощает процесс оценки претензий, анализируя данные и выявляя закономерности. Это сокращает время обработки и ускоряет урегулирование претензий. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать различные данные, включая водительские записи, историю болезни и сведения об имуществе, чтобы составить более точный профиль риска для каждого заявителя. Машинное обучение позволяет выявлять мошеннические заявления, анализируя исторические данные и выявляя подозрительные закономерности. Такой упреждающий подход помогает страховщикам бороться с мошенничеством и минимизировать финансовые потери. А чат-боты на базе искусственного интеллекта помогают клиентам подавать первые заявления, ускоряя процесс и обеспечивая оперативную помощь.

на забудем и про технологию распознавания изображений, которая позволяет быстро оценить ущерб. Клиенты могут просто загрузить фотографии, чтобы получить первоначальную оценку ущерба, что упрощает процесс рассмотрения претензий.

По мере развития ИИ страховую отрасль ожидают дальнейшие преобразования. Компании, которые начнут внедрять ИИ раньше, получат значительное конкурентное преимущество, считает автор статьи.