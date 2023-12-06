ИИ научили находить микропластик с рекордной скоростью: это спасёт океаны от засорения

ИИ научили находить микропластик с рекордной скоростью: это спасёт океаны от засоренияТо, чего человечеству не хватало
В рамках шага по борьбе со скрытой угрозой микропластика исследователи из Университета Ватерлоо раскрыли возможности искусственного интеллекта (ИИ) в своем революционном инструменте PlasticNet. Микропластик, вредные загрязнители, проникающие в нашу пищу и окружающую среду, теперь можно выявлять быстрее и с беспрецедентной точностью благодаря этой системе.
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Ведущий исследователь доктор Уэйн Паркер и его команда использовали инновационный метод спектроскопии, при котором частицы подвергаются воздействию различных длин волн света, что создает уникальные «отпечатки пальцев» для различных типов пластика. Распознавание этих отпечатков было сложной задачей из-за разнообразной природы микропластика, что делало традиционные методы идентификации медленными и подверженными ошибкам.
Появился PlasticNet - инструмент искусственного интеллекта, разработанный в сотрудничестве с доктором Александром Вонгом. Эта нейронная сеть, обученная на различных наборах данных, анализирует частицы на 50 % быстрее и на 20 % точнее, чем предыдущие методы. Успешно протестированная на микропластике из местных очистных сооружений, PlasticNet позволяет очистным сооружениям оперативно принимать меры против этих угроз окружающей среде.