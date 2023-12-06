ИИ научили находить микропластик с рекордной скоростью: это спасёт океаны от засорения

Ведущий исследователь доктор Уэйн Паркер и его команда использовали инновационный метод спектроскопии, при котором частицы подвергаются воздействию различных длин волн света, что создает уникальные «отпечатки пальцев» для различных типов пластика. Распознавание этих отпечатков было сложной задачей из-за разнообразной природы микропластика, что делало традиционные методы идентификации медленными и подверженными ошибкам.

Появился PlasticNet - инструмент искусственного интеллекта, разработанный в сотрудничестве с доктором Александром Вонгом. Эта нейронная сеть, обученная на различных наборах данных, анализирует частицы на 50 % быстрее и на 20 % точнее, чем предыдущие методы. Успешно протестированная на микропластике из местных очистных сооружений, PlasticNet позволяет очистным сооружениям оперативно принимать меры против этих угроз окружающей среде.