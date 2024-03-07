ИИ научился игнорировать шум дрона, чтобы слышать попавших в ловушку жертв

Сложность заключается в том, чтобы отделить важные звуки от постоянного шума дронов. Традиционные методы фильтрации не помогают, так как интенсивность шума дрона колеблется в зависимости от движения.

Решение пришло в виде новой системы искусственного интеллекта, использующей генеративные адверсарные сети (GAN). GAN умеют изучать сложные закономерности на основе данных. В данном случае исследователи обучали GAN на различных шумовых моделях дронов.

Эти «знания» позволяют системе генерировать «псевдошум», который в точности имитирует звук настоящего беспилотника. Затем этот псевдошум ловко вычитается из реального звука, захваченного микрофонами дрона, эффективно отменяя шум дрона и выявляя слабые звуки под ним.

Первые испытания на реальном дроне показали многообещающие результаты — человеческие голоса стали значительно чище, хотя некоторые остаточные шумы сохранились. Исследователи работают над дальнейшими усовершенствованиями, но уже сейчас можно считать, что характеристики подходят для реальных поисково-спасательных операций.