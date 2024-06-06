ИИ научился определять эмоции теннисистов по языку тела

Опубликовано 06 июня 2024, 20:11
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ИИ научился определять эмоции теннисистов по языку телаМодель обучалась на данных матчей
Ученые из Института технологии Карлсруэ (KIT) и Университета Дуйсбург-Эссен создали искусственный интеллект (ИИ), способный точно распознавать эмоциональные состояния теннисистов по их языку тела во время игр. Впервые модель обучалась на данных реальных матчей.
Исследование, опубликованное в журнале Knowledge-Based Systems, показывает, что ИИ может оценивать язык тела и эмоции с точностью до 68.9%, что сравнимо или даже превосходит оценки людей и предыдущих автоматизированных методов. Для обучения ИИ использовались видеозаписи 15 теннисистов, фиксирующие их поведение при выигранных и проигранных очках.
Ученые отметили, что тренировка ИИ в реальных условиях позволяет точнее предсказывать эмоциональные состояния. Исследование также выявило, что ИИ и люди лучше распознают негативные эмоции, что связано с эволюционной необходимостью быстрой идентификации конфликтных ситуаций.