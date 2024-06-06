ИИ научился определять эмоции теннисистов по языку тела

Исследование, опубликованное в журнале Knowledge-Based Systems, показывает, что ИИ может оценивать язык тела и эмоции с точностью до 68.9%, что сравнимо или даже превосходит оценки людей и предыдущих автоматизированных методов. Для обучения ИИ использовались видеозаписи 15 теннисистов, фиксирующие их поведение при выигранных и проигранных очках.

Ученые отметили, что тренировка ИИ в реальных условиях позволяет точнее предсказывать эмоциональные состояния. Исследование также выявило, что ИИ и люди лучше распознают негативные эмоции, что связано с эволюционной необходимостью быстрой идентификации конфликтных ситуаций.