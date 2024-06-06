Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 20:11
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ИИ научился определять эмоции теннисистов по языку тела

Модель обучалась на данных матчей
Ученые из Института технологии Карлсруэ (KIT) и Университета Дуйсбург-Эссен создали искусственный интеллект (ИИ), способный точно распознавать эмоциональные состояния теннисистов по их языку тела во время игр. Впервые модель обучалась на данных реальных матчей.
ИИ научился определять эмоции теннисистов по языку тела
© Renith R

Исследование, опубликованное в журнале Knowledge-Based Systems, показывает, что ИИ может оценивать язык тела и эмоции с точностью до 68.9%, что сравнимо или даже превосходит оценки людей и предыдущих автоматизированных методов. Для обучения ИИ использовались видеозаписи 15 теннисистов, фиксирующие их поведение при выигранных и проигранных очках.

Ученые отметили, что тренировка ИИ в реальных условиях позволяет точнее предсказывать эмоциональные состояния. Исследование также выявило, что ИИ и люди лучше распознают негативные эмоции, что связано с эволюционной необходимостью быстрой идентификации конфликтных ситуаций.