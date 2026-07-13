ИИ научился определять рацион древних приматов по состоянию зубов

Во время еды на эмали остаются мельчайшие царапины, ямки и бороздки. Они образуются от пережёвывания пищи и сохраняются даже в окаменелостях. Эти следы можно сравнить с «дневником питания».

Проблема в том, что современные 3D-сканеры фиксируют сотни таких микроскопических деталей. Вручную разобраться в этом объёме данных практически невозможно. Поэтому международная группа учёных из Испании и других стран применила ИИ.

Они разработали алгоритм, который автоматически анализирует микрорельеф зубной эмали и определяет тип питания. Машина научилась различать, ел ли примат траву, мягкие плоды или твёрдые семена.