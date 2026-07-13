ИИ научился определять рацион древних приматов по состоянию зубов

ИИ научился определять рацион древних приматов по состоянию зубовМикроцарапины на них
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Во время еды на эмали остаются мельчайшие царапины, ямки и бороздки. Они образуются от пережёвывания пищи и сохраняются даже в окаменелостях. Эти следы можно сравнить с «дневником питания».
Проблема в том, что современные 3D-сканеры фиксируют сотни таких микроскопических деталей. Вручную разобраться в этом объёме данных практически невозможно. Поэтому международная группа учёных из Испании и других стран применила ИИ.
Они разработали алгоритм, который автоматически анализирует микрорельеф зубной эмали и определяет тип питания. Машина научилась различать, ел ли примат траву, мягкие плоды или твёрдые семена.
Один из наглядных результатов — то, что модель смогла чётко разделить разные группы приматов по их диете. Например, она легко отличала травоядных, вроде гелады, которая питается травой, от тех, кто ест твёрдые объекты, например, церкоцебуса, раскалывающего жёсткие плоды. А вот виды со схожей диетой и средой обитания, например, два вида мартышек Chlorocebus, модель различала хуже — что логично, ведь их микрорельеф зубов тоже очень похож
Пока у исследования, правда, есть недостатки. Выборка небольшая, и анализ проводили только на боковой поверхности зубов.