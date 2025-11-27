ИИ научился отличать дикого лосося от фермерского

Метод основан на анализе чешуи. Как и годовые кольца у деревьев, чешуйки лосося несут запись о его жизни. У фермерской рыбы кольца ровные и близко друг к другу — это следствие стабильного питания и условий. У дикой — кольца расположены неравномерно, что, мол, отражает сезонные изменения, миграции и борьбу за пропитание.

Раньше такой анализ делали вручную, что было очень долго и дорого. Новая нейросеть, обученная на 90 000 изображений чешуи, справляется с задачей мгновенно и с точностью 95%.