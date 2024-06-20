ИИ научился понимать человеческие наброски с точностью, близкой к людской

Опубликовано 20 июня 2024, 02:15
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ИИ научился понимать человеческие наброски с точностью, близкой к людскойХудожник из него еще лучше
Сотрудничество исследователей из Университета Суррея и Стэнфордского университета привело к созданию ИИ-системы, которая с удивительной точностью понимает человеческие рисунки, сделанные даже не художниками. Эта модель, достигающая точности в 85 %, представляет собой значительный скачок в области взаимодействия человека и компьютера и рабочих процессов дизайна, пишут ученые.
ИИ, являющийся частью программы Surrey SketchX, был обучен на основе эскизов и письменных описаний, что позволило ему распознавать и маркировать такие объекты, как змеи, деревья и жирафы даже в сложных сценах.
Профессор Стэнфорда Джудит Фан подчеркивает человеческую сущность, запечатленную в рисунке и письме, и высоко оценивает способность ИИ понимать идеи, переданные через рисунки или текст. Эта технология обещает повысить "творческий потенциал" и "улучшить дизайн, сделав его доступным для всех, независимо от художественных навыков".