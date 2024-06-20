ИИ научился понимать человеческие наброски с точностью, близкой к людской

ИИ, являющийся частью программы Surrey SketchX, был обучен на основе эскизов и письменных описаний, что позволило ему распознавать и маркировать такие объекты, как змеи, деревья и жирафы даже в сложных сценах.

Профессор Стэнфорда Джудит Фан подчеркивает человеческую сущность, запечатленную в рисунке и письме, и высоко оценивает способность ИИ понимать идеи, переданные через рисунки или текст. Эта технология обещает повысить "творческий потенциал" и "улучшить дизайн, сделав его доступным для всех, независимо от художественных навыков".