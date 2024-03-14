ИИ научился «воровать» данные товаров и создавать страницы на Amazon

Опубликовано 14 марта 2024, 18:25
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ИИ научился «воровать» данные товаров и создавать страницы на AmazonДостаточно одной ссылки
Amazon приятно меняет процесс продаж, представив новую ИИ-функцию. Теперь продавцы на платформе смогут без особых усилий создавать страницы товаров, просто вставив ссылку с внешнего сайта. Генеративный ИИ извлечет необходимую информацию с сайта, на который ведет ссылка, включая описания и изображения, и создаст полноценную страницу товара на Amazon.
Мэри Бет Уэстморленд, вице-президент Amazon по работе с партнерами по международным продажам, подчеркнула, что целью оптимизации процесса размещения объявлений о продаже товаров является экономия «драгоценного времени продавцов». Однако Amazon также внимательно следит за соблюдением авторских прав и предупреждает продавцов, что они должны убедиться в наличии соответствующих прав или лицензий на контент, на который они ссылаются, иначе они рискуют получить судебный иск.
Развертывание этой функции уже идет, и скоро она будет доступна продавцам в США. Уэстморленд отметила положительную реакцию продавцов на предыдущие инструменты искусственного интеллекта