Наука и технологии
Опубликовано 12 мая 2025, 08:15
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ИИ-наушники с чипом Apple M2 научили переводит речь нескольких людей одновременно

Разработка учёных
Исследователи из Университета Вашингтона представили наушники, способные в реальном времени переводить речь сразу нескольких спикеров, говорящих на разных языках. Устройство, работающее на чипе Apple M2, обеспечивает не только перевод, но и сохраняет уникальные характеристики голоса и направление звука, создавая эффект присутствия.
ИИ-наушники с чипом Apple M2 научили переводит речь нескольких людей одновременно

© Ferra.ru

Технология, названная Spatial Speech Translation, использует бинауральные наушники, которые имитируют естественное восприятие звука человеческими ушами. Микрофоны в наушниках улавливают голоса, а ИИ разделяет их, определяет местоположение спикеров и переводит речь с сохранением интонаций. Например, если кто-то говорит по-испански слева, вы услышите перевод с той же стороны, в голосе оригинального спикера. Тестирование проводилось на испанском, немецком и французском языках в различных условиях, с задержкой перевода всего 2−4 секунды.

ИИ-наушники с чипом Apple M2 научили переводит речь нескольких людей одновременно

© ACM SIGCHI

Все процессы происходят локально на устройстве, без отправки данных в облако. Чип M2 Apple обеспечивает быструю обработку сложных алгоритмов. Команда работает над сокращением задержки до менее секунды для более естественного общения.