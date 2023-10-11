Наука и технологии
15:34, 11 октября 2023
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ИИ назвали денежной ямой, которая не окупается

Даже с инновационными функциями

Серьезные инвестиции Кремниевой долины в генеративный искусственный интеллект пока не оправдывают себя с финансовой точки зрения. С такими проблемами столкнулся и проект Microsoft Github Copilot, призванный автоматизировать часть рабочих процессов программистов. Несмотря на популярность среди пользователей, по имеющимся данным, она приносит лишь значительные финансовые потери.

ИИ назвали денежной ямой, которая не окупается

© Ferra.ru / Bing

Пользователи платят 10 долларов в месяц за подписку, однако в первые месяцы 2023 года Microsoft в среднем теряла 20 долларов на пользователя, а некоторые пользователи обходились компании более чем в 80 долларов в месяц. Настоящая «денежная яма, которая не окупается», пишет Gizmodo.

Аналогичные финансовые трудности испытывают и другие платформы ИИ. ChatGPT компании OpenAI имеет сокращающуюся базу пользователей и несет высокие эксплуатационные расходы. Энергоемкость ИИ в сочетании со значительными затратами на вычислительные мощности, инфраструктуру ИИ и облачные мощности делают эти платформы экономически сложными.

А в это время технологические компании экспериментируют со стратегиями снижения затрат и вычислительной мощности при предоставлении обещанных услуг, что сказывается на работе моделей.

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