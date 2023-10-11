ИИ назвали денежной ямой, которая не окупается

Пользователи платят 10 долларов в месяц за подписку, однако в первые месяцы 2023 года Microsoft в среднем теряла 20 долларов на пользователя, а некоторые пользователи обходились компании более чем в 80 долларов в месяц. Настоящая «денежная яма, которая не окупается», пишет Gizmodo.

Аналогичные финансовые трудности испытывают и другие платформы ИИ. ChatGPT компании OpenAI имеет сокращающуюся базу пользователей и несет высокие эксплуатационные расходы. Энергоемкость ИИ в сочетании со значительными затратами на вычислительные мощности, инфраструктуру ИИ и облачные мощности делают эти платформы экономически сложными.

А в это время технологические компании экспериментируют со стратегиями снижения затрат и вычислительной мощности при предоставлении обещанных услуг, что сказывается на работе моделей.