ИИ назвали решением растущей проблемы украденных посылок

ИИ может анализировать огромные объемы данных, предоставлять обновления в реальном времени, рассчитывать сроки доставки и даже использовать распознавание изображений для проверки точности доставки. По его словам, Почтовая служба США (USPS) уже внедрила программу на базе ИИ, которая может найти пропавшие заказы всего за два часа — задачу, которую ранее выполняла команда из десяти человек в течение нескольких дней.

Интеграция ИИ с датчиками Интернета вещей также позволяет компаниям контролировать состояние посылок в процессе доставки, предупреждая клиентов о любых проблемах. Более того, чат-боты на базе ИИ могут отвечать на запросы клиентов о статусах доставки, обеспечивая информирование пользователей и уменьшая недовольство. Хотя ИИ не может полностью исключить потерю посылок, он предлагает «надежную основу для повышения точности отслеживания и качества обслуживания клиентов».