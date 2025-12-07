ИИ назвали угрозой экономике блогеров

Главная проблема, по его словам, в том, что платформы уже переполнены дешёвым ИИ-контентом, который генерируется бесплатно и в огромных количествах.

Он привел пример: короткие ролики про котиков вполне могут приносить создателю около $ 1000 за 5 миллионов просмотров. И если потерянные деньги — не так страшно, то Карраско напомнил и о более опасных случаях:

Откровенные мошенничества , где ИИ, допустим, под видом «целителя» продаёт ещё и сгенерированные ИИ книги.

Кража личностей реальных блогеров.

Платформы, по его словам, почти не борются с этим потоком и слабо соблюдают свои же правила по маркировке ИИ-контента. Более того, сами компании начинают внедрять ИИ-инструменты для генерации рекламы, что «может лишить блогеров доходов от рекламных интеграций» — их основного источника заработка.

Карраско предупреждает, что если ситуация не изменится, экономика блогеров, построенная на «человеческом творчестве и внимании аудитории», может рухнуть.