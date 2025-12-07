ИИ не стоит доверять предсказание землетрясений, считает российский ученый

Как пояснил кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников из Института физики Земли РАН, инструментальные наблюдения за сейсмической активностью ведутся всего около 100 лет. Для надежных прогнозов, особенно с использованием ИИ, нужны гораздо более длительные и подробные записи.

Кроме того, сильные землетрясения в отдельных регионах России происходят очень редко — раз в сотни или даже тысячи лет. Это делает сбор статистики для обучения компьютерных моделей крайне сложным.

Вместо краткосрочных прогнозов с помощью ИИ ученые сосредоточены на долгосрочном анализе. Они изучают геологические следы древних землетрясений — разломы и смещения пород.