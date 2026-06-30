ИИ не всегда отнимает работу, показал анализ вакансий

Данные из США, но в наше время их можно переносить и для всего мира. По некоторым прогнозам, за пять лет в одних лишь Штатах могут исчезнуть до 15% должностей из-за ИИ.

Но компании Ramp и Revelio Labs изучили траты на ИИ и кадровые данные почти 22 тысяч фирм страны. Оказалось, что компании, активно вкладывающиеся в ИИ (в среднем 30 долларов на сотрудника в месяц)… наращивают штат быстрее. У них общее число работников выросло на 10,2%, причём рост затронул даже начальные позиции.

При этом авторы отчёта признают: данные не доказывают, что ИИ создаёт работу везде. Просто самые успешные фирмы «часто и так быстро растут», и ИИ у них «появляется как дополнение», а не как «причина».