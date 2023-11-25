ИИ Nvidia написал врачебные заметки, не уступающие человеческим

Исследование, опубликованное в журнале Nature npj Digital Medicine, показало, что врачи могли определить правильного автора - ИИ или человека - только в 49% случаев. GatorTronGPT, «брат» ChatGPT, обучается на архитектуре GPT-3 и работает на суперкомпьютере HiPerGator.

Эта инновация может привести к беспрецедентной эффективности работы с документацией в здравоохранении. Способность суперкомпьютера обрабатывать огромные массивы клинических данных - это огромный шаг, который может изменить будущее медицинских исследований и медицинской помощи.

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