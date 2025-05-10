ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциями

Человеческие тестеры успешно собрали модели, созданные LegoGPT, роботизированные руки тоже справились с этой задачей. Система создаёт разнообразные и эстетичные дизайны, но ограничена пространством 20×20×20 кирпичиков и восемью типами деталей.

Пока инструмент бесплатный, и его демо-версия доступна на сайте проекта по ссылке ниже.

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