ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциями

ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциямиДостаточно текстом описать
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LegoGPT основан на технологии больших языковых моделей (LLM), подобных ChatGPT, но адаптирован для предсказания следующего кирпичика вместо слов. Команда доработала модель LLaMA-3.2−1B-Instruct*, обучив её на большом наборе данных с устойчивыми LEGO-дизайнами. Система проверяет стабильность конструкций, исключая варианты, которые могут рухнуть, и выдаёт пошаговые инструкции для сборки.
Человеческие тестеры успешно собрали модели, созданные LegoGPT, роботизированные руки тоже справились с этой задачей. Система создаёт разнообразные и эстетичные дизайны, но ограничена пространством 20×20×20 кирпичиков и восемью типами деталей.
Пока инструмент бесплатный, и его демо-версия доступна на сайте проекта по ссылке ниже.
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