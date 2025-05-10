Наука и технологии
Опубликовано 10 мая 2025, 21:00
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ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциями

Достаточно текстом описать
Исследователи из Университета Карнеги — Меллона разработали LegoGPT, ИИ-систему, которая генерирует конструкции LEGO на основе текстовых запросов. Система использует физику для создания устойчивых моделей, которые можно собрать в реальной жизни, в отличие от других ИИ, чьи 3D-дизайны часто оказываются «хрупкими».
ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциями

© Ferra.ru

LegoGPT основан на технологии больших языковых моделей (LLM), подобных ChatGPT, но адаптирован для предсказания следующего кирпичика вместо слов. Команда доработала модель LLaMA-3.2−1B-Instruct*, обучив её на большом наборе данных с устойчивыми LEGO-дизайнами. Система проверяет стабильность конструкций, исключая варианты, которые могут рухнуть, и выдаёт пошаговые инструкции для сборки.

ИИ обучили создавать конструкции из LEGO и делиться инструкциями

© Pun et al.

Человеческие тестеры успешно собрали модели, созданные LegoGPT, роботизированные руки тоже справились с этой задачей. Система создаёт разнообразные и эстетичные дизайны, но ограничена пространством 20×20×20 кирпичиков и восемью типами деталей.

Пока инструмент бесплатный, и его демо-версия доступна на сайте проекта по ссылке ниже.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена